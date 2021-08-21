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Tohji＆gummyboy擁するMall Boyzの新曲「POOL SIDE」

2021年8月21日 20:35

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記事提供元：ファッションプレス

　Tohji(トージ)やgummyboy(グミボーイ)を擁するMall Boyz(モールボーイズ)が、新曲「POOL SIDE」をリリース。2021年8月18日(水)より配信する。

■Mall Boyz“約2年半ぶり”の新曲「POOL SIDE」

　Mall Boyzが、約2年半ぶりの新曲「POOL SIDE」を配信リリース。ヒップホップコレクティブ・STAREXに所属し、「GOKU VIBES」でTohjiと共演したLaptopboyboy(Futuristic Swaver)をプロデューサーに迎えたサマーチューンとなっている。アートワークは、Mall BoyzのメンバーYaona Sui(ヤオナ・スイ)が担当した。

また、TohjiとSpikey John(スパイキー・ジョン)の共同ディレクションによるミュージックビデオも8月中に公開予定だ。

　Tohjiといえば、Loota(ルータ)とコラボレーションした新曲「echo」を8月4日(水)にリリースしたことでも話題。gummyboyも、ネオハイパーポップ系デュオSATOHからkyazmを迎えた新曲「How you feeling」を発表したばかりだ。ソロでも活躍する彼らが、どのような楽曲を引っさげて帰ってきたのか、ぜひ聴いて確かめたい。

■【詳細】

　Mall Boyz 新曲「POOL SIDE」
配信日：2021年8月18日(水)

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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