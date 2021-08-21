関連記事
Tohji＆gummyboy擁するMall Boyzの新曲「POOL SIDE」
記事提供元：ファッションプレス
Tohji(トージ)やgummyboy(グミボーイ)を擁するMall Boyz(モールボーイズ)が、新曲「POOL SIDE」をリリース。2021年8月18日(水)より配信する。
■Mall Boyz“約2年半ぶり”の新曲「POOL SIDE」
Mall Boyzが、約2年半ぶりの新曲「POOL SIDE」を配信リリース。ヒップホップコレクティブ・STAREXに所属し、「GOKU VIBES」でTohjiと共演したLaptopboyboy(Futuristic Swaver)をプロデューサーに迎えたサマーチューンとなっている。アートワークは、Mall BoyzのメンバーYaona Sui(ヤオナ・スイ)が担当した。
また、TohjiとSpikey John(スパイキー・ジョン)の共同ディレクションによるミュージックビデオも8月中に公開予定だ。
Tohjiといえば、Loota(ルータ)とコラボレーションした新曲「echo」を8月4日(水)にリリースしたことでも話題。gummyboyも、ネオハイパーポップ系デュオSATOHからkyazmを迎えた新曲「How you feeling」を発表したばかりだ。ソロでも活躍する彼らが、どのような楽曲を引っさげて帰ってきたのか、ぜひ聴いて確かめたい。
■【詳細】
Mall Boyz 新曲「POOL SIDE」
配信日：2021年8月18日(水)
関連キーワードコラボレーション
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 「ヨワネハキ」のMAISONdes、新曲「Grumpy」で春野＆Aqu3raとコラボ 8/21 20:24
- RADWIMPSが新曲「SUMMER DAZE」を無料配信、野村訓市＆YOSHIROTTENが参加 8/21 20:23
- ずっと真夜中でいいのに。が新曲を制作、MV参加クリエイターをIndeedで募集 8/20 16:55
- 崎山蒼志が新曲「嘘じゃない」含む最新シングルをCD発売、リーガルリリーとの共作曲も 8/13 17:57
- Perfume「ポリゴンウェイヴ」含む新作CD、新曲「∞ループ」「アンドロイド&」など7曲 8/12 16:07