スヌーピーのデザインホテル「ピーナッツ ホテル」ジョー・クール着想のスイーツ＆限定スヌーピーグッズ

神戸・北野のピーナッツ ホテルが、神戸の人気洋菓子店「パティスリー トゥース トゥース(PATISSERIE TOOTH TOOTH)」とコラボレーション。新作スイーツを2012年8月14日(土)よりピーナッツ ホテル3階の「ピーナッツ ダイナー」にて提供する。

ピーナッツ ホテルは、スヌーピーやピーナッツに登場する個性的なキャラクターをテーマにしたデザインホテル。館内の随所にスヌーピーやチャーリー・ブラウンなど、愛らしいピーナッツのキャラクターたちがデザインされており、日本のモダニズムにミッドセンチュリー調の家具を融合させた、懐かしくユーモアを感じさせる空間で、多くの旅人を迎えてきた。

■ピーナッツ ホテル3周年記念、“旅するジョー・クール”イメージのタルト

今回のコラボレーションは、そんなピーナッツ ホテルの3周年を記念するもの。地元の洋菓子店「パティスリー トゥース トゥース」とタッグを組み、神戸を旅するスヌーピー扮する“ジョー・クール”をイメージしたタルトを展開する。

タルトは、焼き込んだタルトにハチミツのレアチーズ、 レモンクリームを鮮やかな黄色のグラサージュで包みこんで仕上げており、上には“ジョー・クール”のトレードマークでもあるサングラスを象ったチョコレートが飾られている。

なお、このタルトは、ハーブサラダや神戸牛ステーキなどの5品で構成される特別ディナーコースでも提供される。

■特大スヌーピーぬいぐるみなど3周年記念グッズ

3周年を記念したグッズにも注目だ。人気の特大スヌーピーぬいぐるみは、ギュッと抱きしめたくなるような、ふわふわのボア素材で登場。1メートルにも及ぶ大きさで、100体限定の受注生産となる。

洋書の形をしたLED照明は、レザーの背表紙を引き出すとやさしい光が広がり、空間を詩的に演出してくれる。タイプライターでタイピングする小説家のスヌーピーを描いた、部屋になじみやすいクラシックなデザインだ。

また、ピーナッツ ホテルのロゴデザインでお馴染みのドッグハウスに寝そべるスヌーピーは、ペーパークラフトキットになって登場する。

【詳細】

PEANUTS HOTEL×PATISSERIE TOOTH TOOTH 3周年記念タルト “旅するジョー・クール”

発売日:2021年8月14日(土)~

提供店舗:ピーナッツ ホテル 3階「ピーナッツ ダイナー」

住所:兵庫県神戸市中央区中山手通1-22-26

価格:1,210円

■コース料理

PEANUTS DINER 3周年記念特別ディナーコース(1名) 9,900円

内容:乾杯ドリンク / 香住甘エビと赤うに、とうもろこしのムース コンソメジュレを添えて / 淡路産リーフといろいろなお野菜のハーブサラダ / サーモンのポワレ 鳴門オレンジとフェンネルのソース / 神戸牛のステーキ 深山農園のしいたけと共に / PEANUTS HOTEL×PATISSERIE TOOTH TOOTH 3周年記念タルト ‟ 旅するジョー・ク―ル”

※予約は公式HPより、2日前まで受け付け。

※提供は17::00~。

■3周年記念グッズ

PEANUTS HOTEL ROOM41 LEDライト “DARK & STORMY NIGHT BOOK” 31,900円

PEANUTS HOTEL ROOM42 tegoto ステンドグラス モビール “THE FIRST BEAGLE ON THE MOON” 36,300円

PEANUTS HOTEL ROOM64 特大ぬいぐるみ ”HAPPINESS IS A WARM PUPPY” 82,500円

※受注生産。発送は11月中旬より順次。

PEANUTS HOTEL × bog craft 3rd Anniv KAKUKAKU “RATHER NICE” 2,090円

PEANUTS HOTEL 3rd Anniv パネルタンブラー 1,430円

© 2021 Peanuts Worldwide LLC