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シンクレイヤ　ストップ安、第三者割当で新株予約権9100個発行で希薄化懸念、調達資金10.73億円／新興市場スナップショット

2021年8月20日 13:00

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記事提供元：フィスコ


*13:00JST <1724> シンクレイヤ 854 -300
ストップ安。第三者割当で新株予約権9100個（潜在株式数91万株）を発行すると発表している。割当予定先はSMBC日興証券。調達資金の10.73億円は、生産設備の増強資金（5.00億円）やデジタル投資資金（3.00億円）、技術開発投資資金（2.73億円）に充当する。発行済株式総数（403万3780株）に対する潜在株式数の比率は22.56％に相当することから、将来的な株式価値の希薄化が懸念されて売られているようだ。《TY》

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