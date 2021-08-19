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今日の注目スケジュール：首都圏新築分譲マンション、ユーロ圏経常収支、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：首都圏新築分譲マンション、ユーロ圏経常収支、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
13:00 首都圏新築分譲マンション(7月) 25.7％
＜海外＞
10:30 豪・失業率(7月) 5.0％ 4.9％
16:20 インドネシア・中央銀行が政策金利発表 3.50％ 3.50％
17:00 欧・ユーロ圏経常収支(6月) 117億ユーロ
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 37.5万件
21:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(8月) 24.6 21.9
23:00 米・景気先行指数(7月) 0.7％ 0.7％
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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