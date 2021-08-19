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今日の注目スケジュール：首都圏新築分譲マンション、ユーロ圏経常収支、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数など

2021年8月19日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：首都圏新築分譲マンション、ユーロ圏経常収支、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
13:00　首都圏新築分譲マンション(7月)　　25.7％


＜海外＞
10:30　豪・失業率(7月)　5.0％　4.9％
16:20　インドネシア・中央銀行が政策金利発表　3.50％　3.50％
17:00　欧・ユーロ圏経常収支(6月)　　117億ユーロ
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　37.5万件
21:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(8月)　24.6　21.9
23:00　米・景気先行指数(7月)　0.7％　0.7％


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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