

*17:33JST 18日の日本国債市場概況：債券先物は152円33銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年9月限

寄付152円39銭 高値152円40銭 安値152円32銭 引け152円33銭

売買高総計13242枚

2年 427回 -0.145％

5年 148回 -0.130％

10年 363回 0.015％

20年 177回 0.400％

債券先物9月限は、152円39銭で取引を開始。米連邦公開市場委員会（FOMC）の7月会合議事要旨の発表を控え、米金利上昇への警戒による売りが優勢になったといわれ、152円40銭から152円32銭まで下げた。現物債の取引では、2年債、10年債、20年債が売られ、5年債はもみ合った。

＜米国債概況＞

2年債は0.21％、10年債は1.27％、30年債は1.93％近辺で推移。

債券利回りはやや上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.47％、英国債は0.55％、オーストラリア10年債は1.13％、NZ10年債は1.75％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・7月消費者物価指数改定値（前年比予想：+2.2％、速報値：+2.2％）

・21:30 米・7月住宅着工件数（予想：160.0万戸、6月：164.3万戸）

・21:30 米・7月住宅建設許可件数（予想：161.0万戸、6月：159.4万戸）

・21:30 カナダ・7月消費者物価指数（前年比予想：+3.4％、6月：+3.1％）

・03:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨（7月27-28日開催分）《KK》