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ダイイチ 年初来高値、21年9月期の期末配当予想を19円に増額修正／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*11:10JST <7643> ダイイチ 890 +18
年初来高値。21年9月期の期末配当を従来予想の17.00円から19.00円（前期末実績16.00円）に増額修正している。年間配当は同額となる。21年9月期業績予想が当初計画を上回る見込みとなったため。ダイイチは5日に営業利益予想を17.19億円から18.97億円（前期実績17.90億円）に引き上げていた。感染予防関連商品や巣ごもり需要が堅調だったほか、商品ロスの削減や在庫効率の改善、販管費の抑制も利益押し上げに寄与した。《FA》
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