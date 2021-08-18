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ヒマラヤ 大幅反発、期末配当金の引き上げを発表
記事提供元：フィスコ
*10:04JST ヒマラヤ---大幅反発、期末配当金の引き上げを発表
ヒマラヤ<7514>は大幅反発。前日に期末配当金予想の引き上げを発表している。従来予想の10円から15円に引き上げ、年間配当金は前期比10円増配の25円とする。また、プライム市場の上場維持基準において「流通株式時価総額」は基準を充たしていない旨の通知を受けたと発表、流通株式時価総額の向上に向けた施策を進め、プライム市場基準充足へ取り組んでいくとしている。今後のさらなる株式価値向上策への期待も高まる方向に。《TY》
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