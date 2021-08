ステラ マッカートニー 2022年春コレクション、エッジの効いた“サイバーパンク”ムード

ステラ マッカートニー(STELLA McCARTNEY)の2022年春ウィメンズコレクションが発表された。

■幻想的&近未来的な“サイバーパンク”のムード

今シーズンのイメージソースとなったのは、アルファベット順にブランドのモットーや未来への意思を反映した「マッカートニー A to Z マニフェスト」の中の“Y is for Youth(ユース)”。2000年代に流行したY2Kミュージックのサブカルチャーと現代のデジタル世代を結びつけ、未来的なサイバーパンクのムードを演出した。

■エッジーなスタイルを包むネオンパステル

ハードでエッジの効いたスタイルをソフトに包み込むのは、シトラスイエローや軽やかなオーキッド、アイスブルーなど春らしいシャーベットカラー。そこへ、ヴィヴィッドなオレンジやブルー、近未来的なリフレクティブシルバーやハイシャインブラックのカラーを加え、先進的なイメージに仕上げている。

■緩急のある“スポーティー”なシルエット

シルエットは全体的にスポーティーかつタイトな印象。ウルトラショート丈のシャーリングドレスやセクシーなクロップドトップ、スキューバコルセットなどボディコンシャスなアイテムに、ボリューミーなワイドパンツやビッグシルエットのコートを合わせることでプロポーションのコントラストを引き立てた。

■“近未来的”な素材使い

また、ホットフィリックスクリスタルの刺繍を施したドレスなど、フューチャリスティックなムードを感じさせる素材使いにも注目。シーズンを象徴するスキューバ素材も、テーラードアイテムやオーバーサイズのアウターウェアに構築的なフォルムをもたらしている。

■幻覚的なグラフィックでリズムを

コレクションにリズムを与えるのは、サイケデリアをイメージした大胆なグラフィック。“Smile”や“Keep on Smiling”のメッセージに加え、“Stella McCartney”のロゴを曲線的なフォントで描き、全体にエネルギッシュで幻想的な雰囲気をプラスした。

■アイコンバッグ「ファラベラ」はホログラム仕様で

さらに、スタイリングのアクセントとなるバッグやシューズも“サイバーパンク”仕様に。ヴィーガン素材のアイコンバッグ「ファラベラ」は、光によって様々な色に変化するホログラムにスタッズをあしらったバージョンや、2000年代初頭を彷彿とさせるミニショルダーバッグとして進化。今季新たに登場する「シュルーム」シューズも、アスレチックの要素を取り入れ構築的に仕上げている。