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【M&A速報：2021/08/17（2）】メディパルHD<7459>、日医工<4541>と資本業務提携
記事提供元：フィスコ
*16:41JST 【M&A速報：2021/08/17（2）】メディパルHD<7459>、日医工<4541>と資本業務提携
■メディパルHD<7459>、日医工<4541>と資本業務提携
■電動キックボードシェアサービス展開のLuup、森トラストなどから総額約20億円の資金調達を実施
■経営課題を解決するコミュニティプラットフォーム「ノウハウズ」運営のKnowHows、資金調達を実施
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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