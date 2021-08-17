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【M&A速報：2021/08/17（2）】メディパルHD<7459>、日医工<4541>と資本業務提携

2021年8月17日 16:41

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記事提供元：フィスコ


*16:41JST 【M&A速報：2021/08/17（2）】メディパルHD<7459>、日医工<4541>と資本業務提携
■メディパルHD<7459>、日医工<4541>と資本業務提携

■電動キックボードシェアサービス展開のLuup、森トラストなどから総額約20億円の資金調達を実施

■経営課題を解決するコミュニティプラットフォーム「ノウハウズ」運営のKnowHows、資金調達を実施

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

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