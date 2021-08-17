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ジモティー　大幅反発、21年12月期第2四半期の営業利益76.9％増、提携加速で進捗率87.2％／新興市場スナップショット

2021年8月17日 12:34

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記事提供元：フィスコ


*12:34JST <7082> ジモティー 2015 +262
大幅反発。21年12月期第2四半期累計（21年1-6月）の営業利益を前年同期比76.9％増の2.92億円と発表している。行政や法人との提携加速のほか、ネット決済機能や配送代行サービスなど付加機能の提供を開始した結果、大幅な増益となった。通期予想は前期比9.0％増の3.35億円で据え置いた。進捗率は87.2％に達しており、上方修正に対する期待から買いが集まっているようだ。《TY》

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