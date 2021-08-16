Ｔｒｅｎｄｓ　ストップ高買い気配、22年3月期第1四半期の営業利益2.2倍、進捗率51％／新興市場スナップショット



*13:33JST <6069> Ｔｒｅｎｄｓ 750カ -

ストップ高買い気配。22年3月期第1四半期（21年4-6月）の営業利益を前年同期比2.2倍の2.04億円と発表している。インフルエンサーマーケティングや美容メディアが好調に推移した。通期予想は前期比12.6％減の4.00億円で据え置いた。進捗率は51％に達している。併せて24年3月期までに営業利益10億円を目指す中期経営目標を開示した。また、クリエイターのマッチングプラットフォームで書籍販売などの新規事業を開始する。《TY》