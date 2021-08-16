ホーム > マーケット > 国内新興市場 > 記事

Ｍｉｐｏｘ　ストップ高買い気配、22年3月期の営業利益予想を上方修正、受託事業が好調／新興市場スナップショット

2021年8月16日 12:55

印刷

記事提供元：フィスコ


*12:55JST <5381> Ｍｉｐｏｘ 856カ -
ストップ高買い気配。22年3月期の営業利益を従来予想の4.00億円から8.00億円（前期実績3.59億円）に上方修正している。受託コーティング・スリットサービスの新規受注増を主因に受託事業が好調に推移しているため。第1四半期（21年4-6月）の営業利益は4.79億円（前年同期実績は0.00億円）で着地している。受託事業が伸長したことに加え、製品事業でハードディスク関連や半導体関連が増加した。《TY》

関連記事

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る