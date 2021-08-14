関連記事
前日に動いた銘柄 part1 マツモトキヨシ、スノーピーク、ケイアイスター不動産など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 マツモトキヨシ、スノーピーク、ケイアイスター不動産など
銘柄名<コード>13日終値⇒前日比
太洋物産<9941> 715 +100
4-6月期好調で第3四半期累計では既に通期計画を超過。
ENEOS<5020> 457.5 -18.1
第1四半期大幅増益も計画据え置きで失望感。
Kudan<4425> 3180 +20
第1四半期売上高は前年同期比4.7倍、営業赤字幅は縮小。
ノムラシステム<3940> 299 +3
第2四半期（4-6月）は増収増益で順調な進捗。
西本WISMETTACHD<9260> 3320+500
大幅な上振れ着地がサプライズに。
クロスマーケ<3675> 696+100
前期業績の上振れ着地を評価。
ケイアイスター不動産<3465> 6130+1000
第1四半期大幅増益で通期計画上方修正。
アトラエ<6194> 2744 +499
第3四半期累計営業益は通期計画を超過。
スノーピーク<7816> 4985 +700
業績・配当予想を大幅に上方修正。
明治海運<9115> 694 +82
中小型海運株は上値追いの動きが全般続く。
フリュー<6238> 1685 +207
業績予想の上方修正を発表。
日本システム技術<4323> 1847 +201
第1四半期営業黒字転換を評価。
リクルートHD<6098> 6350 +578
市場想定以上の上方修正を発表。
サントリー食品インターナショナル<2587> 4280 +405
上半期業績はコロナ前水準大幅に上回る。
石原産業<4028> 1340 +157
上半期上方修正で一転経常黒字に。
乾汽船<9308> 2220 +237
大幅な業績上方修正と増配を発表。
名村造船所<7014> 290 +34
中小型海運株の活況が刺激となる。
タカラトミー<7867> 1081 +74
上半期業績上方修正率の大きさなど好材料視。
レオパレス21<8848> 188 +24
決算発表後は上値追いの動き徐々に強まる形へ。
UTグループ<2146> 3085 +215
三菱UFJモルガン・スタンレー証券が投資判断を格上げ。
エンビプロHD<5698> 1668 +170
決算評価の流れが継続。
東洋エンジニアリング<6330> 954 +80
12日取引時間中に発表の決算評価が続く。
双信電機<6938> 816 +31
値動きの軽さから短期資金の追随買いが継続。
ジェイ エフ イー ホールディングス<5411> 1654 +141
業績上方修正や配当利回り妙味の高まりなど評価。
リログループ<8876> 2595 +191
第1四半期大幅増益決算が評価材料に。
オイシックス・ラ・大地<3182> 4065 +10
第1四半期の高い進捗率受けて買い安心感。
リンクアンドモチベーション<2170> 981 +72
好決算や株主還元策拡充を評価続く。
マツモトキヨシ<3088> 5010 +325
第1四半期大幅増益決算が好感される。
ダブル・スコープ<6619> 663 -150
上半期営業赤字決算がネガティブインパクトに。
アステリア<3853> 616 -143
第1四半期大幅減益決算がネガティブインパクトに。
レアジョブ<6096> 1380 -296
第1四半期大幅減益決算を嫌気。
ジェイテックコーポレーション<3446> 3185 -500
決算と中計発表で出尽くし感強まる格好に。《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 前日に動いた銘柄 part2 アイキューブドシステムズ、玉井商船、SEMITECなど 8/14 07:32
- 西松屋チェなど／来週の買い需要 8/13 18:26
- 極東貿易 1Qは増益、機械部品関連部門のねじ関連事業とばね関連事業がコロナ影響から回復 8/13 17:44
- サイバーリンクス 2Q増収・2ケタ増益、重要指標の定常収入が堅調に推移 8/13 17:18
- 新興市場銘柄ダイジェスト:アイキューブドは急伸、SEMITECがストップ高 8/13 17:09