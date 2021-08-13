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NexusB　大幅に反発、21年12月期の営業利益予想を上方修正、株式譲渡で販管費減少／新興市場スナップショット

2021年8月13日 11:02

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記事提供元：フィスコ


*11:02JST <4764> NexusB 141 +4
大幅に反発。21年12月期の営業損益を従来予想の30.00億円の黒字から35.00億円の黒字（前期実績3.75億円の黒字）に上方修正している。株式譲渡に伴い販管費が減少し、利益が拡大する見込みとなった。第2四半期累計（21年1-6月）は26.17億円の黒字（前年同期実績1.38億円の赤字）で着地した。また、Jトラスト<8508>と日本保証、KeyHolder<4712>との業務提携を解消することを明らかにしている。《FA》

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