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シンクレイヤ　大幅に反発、21年12月期の営業利益予想を上方修正、中間配当を6円に増額／新興市場スナップショット

2021年8月13日 10:22

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記事提供元：フィスコ


*10:22JST <1724> シンクレイヤ 1142 +58
大幅に反発。21年12月期の営業利益を従来予想の8.40億円から9.70億円（前期実績7.65億円）に上方修正している。インターネットトラフィックの増加を背景に通信事業者向け機器の受注・販売が好調なほか、ケーブルテレビ事業者向けFTTH関連工事が順調なことを織り込んだ。また、中間配当を従来予想の4.00円から6.00円（前期中間は4.00円）に増額修正した。年間では17.00円（前期実績10.00円）になる。《FA》

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