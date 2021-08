コムテック製のレーダー探知機、CS放送受信を妨害　約30万台を対策修理へ

総務省は5日、コムテックが製造・販売する受信設備(ZERO709LV)について調査した結果、約12.6GHzの副次的な電波を発射しており、CS放送の受信に散発的な妨害が発生があったと発表した。電波の強度に関しても電波法第29条の受信設備の条件を超過しており、基準不適合設備であるとする認定を行った。同社は該当する製造・販売の速やかな中止や利用者への使用停止の周知、そして再発防止策の検討を求めたほか、今年の8月からの1年間、毎月末の取り組み状況を報告するよう求めたとしている(総務省)。

コムテックによると条件に該当する製品は合計11機種存在しており、すでに累計約30万台が出荷されているとのこと。同社はリリースで該当する機種に関しては対策修理を無償で行うと発表した。対象となる製品は以下の通り(コムテックリリース)。

対象製品

ERO 909LS

ZERO 809LV

ZERO 808LV

ZERO 807LV

ZERO 806V

ZERO 709LV

ZERO 708LV

ZERO 707LV

ZERO 706V

ZERO 307LVA

ZERO 307LV

スラドのコメントを読む | 日本 | テレビ | ニュース | 政府



関連ストーリー:

総務省、無線設備試買テストを発表。Anker、AUKEYなどの製品が電波法違反に 2021年02月12日

総務省、技適マークなし無線機器のネット流通を防ぐための指針策定へ 2020年10月30日

総務省、収益性の低い地域での基地局整備を怠るMNOに対しては接続を拒否できるとの項目を含むガイドラインを公表 2020年05月18日