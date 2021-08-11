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栄電子 急伸、第1四半期好決算をポジティブ視／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:20JST <7567> 栄電子 534 +24
急伸。22年3月期第1四半期の営業利益を前年同期比2.1倍のの0.63億円と前場終了後に発表している。主力市場の半導体製造装置関連が堅調に推移したことから、利益が拡大した。通期予想は前期比9.6％増の1.34億円で据え置いた。進捗率は47.0％に達しており、第1四半期の好調なスタートが投資家から評価され、買いが向かっているようだ。《TY》
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