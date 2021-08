書籍『principle』エンダースキーマなどを手がけるライコスの表現活動を紹介

エンダースキーマ(Hender Scheme)などを手がけるライコス(laicoS)の書籍『principle』が、2021年8月7日(土)、スキマ 恵比寿・合羽橋・宮下公園ほかにて発売される。

■ライコスの表現活動が1冊に

エンダースキーマをはじめ、フォート(_Fot)、ポリプロイド(POLYPLOID)、ケージギャラリー(CAGE GALLERY)などを展開するライコス。エンダースキーマの開始10年という節目に出版される『principle』は、ライコスの活動を、余白や人それぞれに異なる解釈を含んだままにまとめた1冊だ。

ライコスは、そのネーミング(laicoS)が“Social=社会”を反転させたものであるように、ものの間にある無数のグラデーションや余白に着目し、ある対象を“反転”したり視点を変えたりしつつ、多彩な表現活動を行なってきた。

それを反映するようにして『principle』には、一般発売される「principle Social」版と、限定バージョンである「principle laicoS」版を用意。各々が異なる表現方法で、ライコスの活動を紹介する。

前者の「principle Social」版では、ライコスの活動のキーワードに基づいて、5人の表現者が自由に制作したコンテンツ「解釈と表現」を収録。イラストレーターなどとして活動するみうらじゅん、法律家/弁護士の水野祐、アーティストの平山昌尚、ファッションデイレクター/スタイリストの長谷川昭雄、そして写真家の三部正博らが、各々の視点からライコスの多面的な実践を探る。

一方、後者の「principle laicoS」版は、「principle Social」版とともにレザーパッケージで同梱された、スキマ各店限定エディションとして展開される。

■詳細

書籍『principle』

発売日:2021年8月7日(土)

取扱店舗:スキマ 恵比寿・合羽橋・宮下公園・オンラインショップ、全国のエンダースキーマ取扱店舗



■『principle』2,860円

ページ数:102ページ

サイズ:163mm×261mm

部数:1,000部



■『principle』スキマエディション 8,800円〈スキマ限定〉

ページ数:principle Social 102ページ、principle lacioS 48ページ

サイズ:163mm×261mm

レザーケース:カウレザー

部数:30部

〈コンテンツ〉

flip the social/見方/営み

解釈と表現

─ in between 三部正博(写真家)

─ peer review みうらじゅん(イラストレーターなど)

─ FLIP 長谷川昭雄(ファッションデイレクター/スタイリスト)

─ FUCK THE SYSTEM 水野祐(法律家/弁護士)

─ HONEST 平山昌尚(アーティスト)

多面の原理 解釈の余白

空あり

【問い合わせ先】

・スキマ 恵比寿

TEL:03-6447-7448

・スキマ 合羽橋

TEL:03-6231-7579

・スキマ 宮下公園

TEL:03-6434-1197