クラネ×フルーツオブザルームのTシャツ&スウェット、ロゴ刺繍&モノトーンのピスネーム付き

クラネ(CLANE)とフルーツオブザルーム(FRUIT OF THE LOOM)によるコラボレーションアイテムが登場。第1弾アイテムを2021年8月10日(火)より、第2弾アイテムを9月21日(火)よりクラネ直営店ほかで発売する。

■コラボレーション第1弾

■ロゴ刺繍&別注ピスネーム付きTシャツ

コラボレーション第1弾の注目アイテムは、レディース・メンズ共に程よいゆとりをもたせたリラクシングなサイズのTシャツ。ドライタッチなコットン素材を採用し、胸元にはクラネのロゴを刺繍で、裾にはフルーツオブザルームのピスネームをモノトーンカラーであしらった。

Tシャツは、キッズサイズも展開されるので、親子でお揃いのコーディネートを楽しむことも可能。カラーは、ホワイトとベージュのシンプルな2色が揃う。

■キャップ&トートバッグも

また、ブラックのコットン素材で仕立てたコラボレーションキャップや、B4サイズのものまで入るしっかりとした収納力とコート着用時にも肩にかけられる持ち手の長さが魅力のトートバッグも用意。いずれもクラネの刺繍ロゴと別注ピスネームを配し、コラボレーションらしいデザインに仕上げている。

■コラボレーション第2弾

■スウェットトップスをベージュ&チャコールグレーで

第2弾では、ユニセックスで楽しめるオーバーサイズ仕様のスウェットトップスを発売。ソフトタッチで暖かい裏起毛スウェットが採用されているので、秋口から活躍してくれそうだ。Tシャツと同様にスウェットトップスもキッズサイズを展開し、カラーはベージュとチャコールグレーを取り揃える。

■裏地付きマーケットバッグ

また、コンパクトに畳めるマーケットバッグも第2弾のコラボレーションアイテムとして登場。中の物が落ちないように、口にメッシュの巾着状の裏地が付いているのも嬉しいポイントだ。

【詳細】

クラネ×フルーツオブザ ルーム

発売日:

・第1弾:2021年8月10日(火)

・第2弾:9月21日(火)

取扱店舗:クラネ直営店、公式オンラインストア

※オンラインストアは発売日の12:00~販売スタート

アイテム:

<第1弾>

・FRUIT OF THE LOOM×CLANE S/S T-SHIRT 6,380円

カラー:ホワイト、ベージュ

サイズ:1、2

・FRUIT OF THE LOOM×CLANE KID'S T 3,300円

カラー:ホワイト、ベージュ

サイズ:1(100-110)、2(130-140)

・FRUIT OF THE LOOM×CLANE CAP 5,720円

カラー:ブラック

サイズ:F

・FRUIT OF THE LOOM×CLANE TOTE BAG 3,850円

カラー:ホワイト

サイズ:F(高さ36.5cm×幅42.5cm×マチ13.5cm×持ち手54cm)

<第2弾>

・ FRUIT OF THE LOOM ×CLANE WIDE SWEAT TOPS 12,100円

カラー:ベージュ、チャコールグレー

サイズ:F(着丈:80cm、身幅:72cm、肩幅:64cm、袖丈:56cm、裾幅67cm)

・FRUIT OF THE LOOM ×CLANE KID’S SWEAT 3,960円

カラー:ベージュ、チャコールグレー

サイズ:1(100-110)、2(130-140)

・FRUIT OF THE LOOM×CLANE MARKET BAG 3,960円

カラー:ベージュ、ブラック

サイズ:F(サイズ:高さ31.5cm×口幅69cm×底幅41cm×マチ底27cm×持ち手58cm、収納時は横17.5cm×縦16cm)