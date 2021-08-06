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アイビー ストップ安売り気配、販売促進費増加で第1四半期営業赤字拡大／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:40JST <4918> アイビー 824ウ -
ストップ安売り気配。22年3月期第1四半期の営業損益を4.26億円の赤字（前年同期実績は4.09億円の赤字）と発表している。売上総利益は増加したものの、今秋発売の大型新製品関連の販売促進費が増加したことから赤字幅が拡大した。通期予想は5.00億円の黒字で据え置いた。同社株は短期間に急騰した後、売り優勢の展開が続いており、第1四半期決算を受けて材料出尽くし感も重なったようだ。《TY》
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