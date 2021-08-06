ホーム > マーケット > 国内新興市場 > 記事

ＪＭＤＣ　大幅に続伸、22年3月期第1四半期の営業利益2.3倍、ヘルスビッグデータが伸長／新興市場スナップショット

2021年8月6日 10:28

印刷

記事提供元：フィスコ


*10:28JST <4483> ＪＭＤＣ 6140 +440
大幅に続伸。22年3月期第1四半期（21年4-6月）の営業利益を前年同期比131.4％増の8.26億円と発表している。ヘルスビッグデータで取引先健康保険組合数や健康情報プラットフォームの発行ID数などが伸長した。遠隔読影サービスの活用が拡大したことに加え、電子薬歴レセコン一体型システムの販売開始も利益倍増に貢献した。通期予想（前期比16.4％増の43.00億円）に変更はない。《FA》

関連記事

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る