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不二硝子 急騰、まん延防止地域追加で思惑買い向かう／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:08JST <5212> 不二硝子 1880 +295
急騰。まん延防止等重点措置の適用地域に新たに8県が追加されるなど新型コロナウイルスの感染拡大が収束の兆しを見せないことから、思惑買いが向かっている。変異型ウイルスの感染者が増える中、3回目のワクチン接種に関する報道も相次いでいる。このため、接種実施を見越し、アンプルや管瓶など医薬業界向け製品を手掛ける同社株に注目が集まっているようだ。《TY》
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