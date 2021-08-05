

*08:23JST 8/5

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（14780.53、+19.24）

・1ドル109円40-50銭

・SOX指数は上昇（3436.90、+40.24）

・VIX指数は低下（17.97、-0.07）

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（27584.08、-57.75）

・NYダウは下落（34792.67、-323.73）

・シカゴ日経先物は下落（27520、大阪比-70）

・米原油先物は下落（68.15、-2.41）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の感染拡大

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・車名別新車販売（7月）

・任天堂<7974>など決算発表

・独製造業受注（6月）

・英イングランド銀行（英中国央銀行）が政策金利発表

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米貿易収支（6月）

・欧州中央銀行（ECB）経済報告《ST》