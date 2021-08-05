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8/5の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:23JST 8/5
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（14780.53、+19.24）
・1ドル109円40-50銭
・SOX指数は上昇（3436.90、+40.24）
・VIX指数は低下（17.97、-0.07）
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（27584.08、-57.75）
・NYダウは下落（34792.67、-323.73）
・シカゴ日経先物は下落（27520、大阪比-70）
・米原油先物は下落（68.15、-2.41）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の感染拡大
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・車名別新車販売（7月）
・任天堂<7974>など決算発表
・独製造業受注（6月）
・英イングランド銀行（英中国央銀行）が政策金利発表
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米貿易収支（6月）
・欧州中央銀行（ECB）経済報告《ST》
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