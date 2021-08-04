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デコルテＨＤ 大幅に3日続伸、21年9月期第3四半期累計の営業利益2.9倍、進捗率99.6％／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:49JST <7372> デコルテＨＤ 1348 +256
大幅に3日続伸。21年9月期第3四半期累計（20年10月-21年6月）の営業利益を前年同期比190.2％増の8.47億円と発表している。フォトウエディングサービスのニーズが高まったほか、コロナ禍に対応した施策の実施でスタジオ事業が堅調に推移した。通期予想は前期比104.0％増の8.50億円で据え置いた。進捗率は99.6％に達しており、会社計画を上回って着地する可能性が高いとの見方から買いが集まっているようだ。《FA》
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