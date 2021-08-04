

*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、中財新サービス業PMI、米ISM非製造業景況指数など

＜国内＞

09:30 サービス業PMI(7月) 46.4

09:30 総合PMI(7月) 47.7



＜海外＞

07:45 NZ・失業率(4-6月) 4.4％ 4.7％

10:45 中・財新サービス業PMI(7月) 50.5 50.3

10:45 中・財新総合PMI(7月) 50.6

14:00 印・サービス業PMI(7月) 41.2

14:00 印・総合PMI(7月) 43.1

16:05 タイ・中央銀行が政策金利発表 0.50％ 0.50％

17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(7月) 60.4 60.4

17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(7月) 60.6 60.6

18:00 欧・ユーロ圏小売売上高(6月) 1.5％ 4.6％

21:15 米・ADP全米雇用報告(7月) 65.0万人 69.2万人

22:00 ブ・サービス業PMI(7月) 53.9

22:00 ブ・総合PMI(7月) 54.6

23:00 米・ISM非製造業景況指数(7月) 60.6 60.1



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》