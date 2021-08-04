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今日の注目スケジュール：サービス業PMI、中財新サービス業PMI、米ISM非製造業景況指数など

2021年8月4日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、中財新サービス業PMI、米ISM非製造業景況指数など
＜国内＞
09:30　サービス業PMI(7月)　　46.4
09:30　総合PMI(7月)　　47.7


＜海外＞
07:45　NZ・失業率(4-6月)　4.4％　4.7％
10:45　中・財新サービス業PMI(7月)　50.5　50.3
10:45　中・財新総合PMI(7月)　　50.6
14:00　印・サービス業PMI(7月)　　41.2
14:00　印・総合PMI(7月)　　43.1
16:05　タイ・中央銀行が政策金利発表　0.50％　0.50％
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(7月)　60.4　60.4
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(7月)　60.6　60.6
18:00　欧・ユーロ圏小売売上高(6月)　1.5％　4.6％
21:15　米・ADP全米雇用報告(7月)　65.0万人　69.2万人
22:00　ブ・サービス業PMI(7月)　　53.9
22:00　ブ・総合PMI(7月)　　54.6
23:00　米・ISM非製造業景況指数(7月)　60.6　60.1


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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