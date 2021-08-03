ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

昭電線ＨＤ　急伸、第1四半期は想定以上の大幅増益決算に

2021年8月3日 15:38

印刷

記事提供元：フィスコ


*15:38JST 昭電線ＨＤ---急伸、第1四半期は想定以上の大幅増益決算に
昭電線ＨＤ<5805>は急伸。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は25.7億円で前年同期比4.1倍へ急拡大している。通期予想86億円、前期比13.3％増に対する進捗率は29.8％に達しており、想定以上に好調なスタートと評価されているもよう。電力インフラ向けなどエネルギー・インフラ事業、自動車向け高機能製品が好調の電装・コンポーネンツ事業などがけん引役になっている。《YN》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

» 個別株の最新ニュースをもっと見る