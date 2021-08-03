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昭電線ＨＤ 急伸、第1四半期は想定以上の大幅増益決算に
記事提供元：フィスコ
*15:38JST 昭電線ＨＤ---急伸、第1四半期は想定以上の大幅増益決算に
昭電線ＨＤ<5805>は急伸。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は25.7億円で前年同期比4.1倍へ急拡大している。通期予想86億円、前期比13.3％増に対する進捗率は29.8％に達しており、想定以上に好調なスタートと評価されているもよう。電力インフラ向けなどエネルギー・インフラ事業、自動車向け高機能製品が好調の電装・コンポーネンツ事業などがけん引役になっている。《YN》
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