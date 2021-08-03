

*08:26JST 8/3

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（27781.02、+497.43）

・ナスダック総合指数は上昇（14681.07、+8.39）

・SOX指数は上昇（3377.49、+20.97）

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（34838.16、-97.31）

・シカゴ日経先物は下落（27500、大阪比-240）

・1ドル109円30-40銭

・VIX指数は上昇（19.46、+1.22）

・米原油先物は下落（71.26、-2.69）

・コロナ変異種の感染拡大

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・東京都区部消費者物価指数（7月）

・マネタリーベース（7月）

・国内ユニクロ売上高（7月）

・三井物産<8031>、ダイキン工業<6367>など決算発表

・オーストラリア準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・ユーロ圏生産者物価指数（6月）

・米製造業受注（6月）

・中国アリババ集団など決算発表《ST》