関連記事
8/3の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:26JST 8/3
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（27781.02、+497.43）
・ナスダック総合指数は上昇（14681.07、+8.39）
・SOX指数は上昇（3377.49、+20.97）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・NYダウは下落（34838.16、-97.31）
・シカゴ日経先物は下落（27500、大阪比-240）
・1ドル109円30-40銭
・VIX指数は上昇（19.46、+1.22）
・米原油先物は下落（71.26、-2.69）
・コロナ変異種の感染拡大
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・東京都区部消費者物価指数（7月）
・マネタリーベース（7月）
・国内ユニクロ売上高（7月）
・三井物産<8031>、ダイキン工業<6367>など決算発表
・オーストラリア準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・ユーロ圏生産者物価指数（6月）
・米製造業受注（6月）
・中国アリババ集団など決算発表《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 今日の注目スケジュール：ユーロ圏生産者物価指数、米製造業受注、米自動車販売など 8/ 3 06:30
- 8/2の強弱材料 8/ 2 08:14
- 今日の注目スケジュール：製造業PMI、自動車販売台数、米ISM製造業景況指数など 8/ 2 06:30
- 7/30の強弱材料 7/30 08:24
- 今日の注目スケジュール：有効求人倍率、鉱工業生産指数、米個人消費支出など 7/30 06:30