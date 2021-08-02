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2日の日本国債市場概況：債券先物は152円31銭で終了

2021年8月2日 17:25

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記事提供元：フィスコ


*17:25JST 2日の日本国債市場概況：債券先物は152円31銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年9月限
寄付152円27銭 高値152円33銭 安値152円25銭 引け152円31銭
売買高総計14294枚

2年 427回 -0.130％
5年 148回 -0.130％
10年 363回 0.015％
20年 177回 0.390％

債券先物9月限は、152円27銭で取引を開始。高値警戒感からや明日の10年債入札を控えて売りが先行し、152円25銭まで下げた。その後、買い戻しがみられ、152円33銭まで上げた。現物債の取引では、2年債、5年債、20年債が売られ、10年債が買われた。

＜米国債概況＞
2年債は0.18％、10年債は1.23％、30年債は1.90％近辺で推移。
債券利回りはやや上昇。（気配値

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.45％、英国債は0.56％、オーストラリア10年債は1.17％、NZ10年債は1.64％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・17:30　英・7月製造業PMI改定値（予想：60.4、速報値：60.4）
・22:45　米・7月製造業PMI改定値（予想：63.1、速報値：63.1）
・23:00　米・7月ISM製造業景況指数（予想：60.9、6月：60.6）
・23:00　米・6月建設支出（前月比予想：+0.5％、5月：-0.3％）《KK》

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