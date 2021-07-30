

*12:34JST 【M&A速報：2021/07/30（1）】キヤノンITソリューションズ、ニーズウェル<3992>と資本業務提携

■キヤノンITソリューションズ、ニーズウェル<3992>と資本業務提携

■内装仕上げ工事等の東洋工藝社、阪急産業子会社で同業のHSクリエイティブに友好的M&A

■Hamee<3134>、ファッション業界のDXを推進する事業を展開するBranditに出資

■独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）の総合コンサルティング事業のアドバイザーナビ、総額5700万円の資金調達を実施

■ダイエットやボディメイクを食でサポートするMuscle Deli、約2.5億円の資金調達を実施

■タイニーハウス等新空間プラットフォーム事業を展開するYADOKARI、総額1.5億円の資金調達を実施

■「手ぶら登園」提供のBABY JOB、約5億円の資金調達を実施

■15th Rock Ventures、パッチ型睡眠障害検知デバイス開発の蘭Onera Health社へ追加出資

■阪大発ベンチャーでPOCT向け免疫センサデバイス開発のイムノセンス、シリーズB追加ラウンドで資金調達を実施

■Shinwa Wise Holdings<2437>、美術品等オークション運営のアイアートと経営統合へ 株式交換により完全子会社化

■NTTドコモ・ベンチャーズ、3Dモデルを活用した建設土木事業向け進捗・維持管理システム提供の米Reconstruct社に出資

■NTTファシリティーズ、子会社9社を吸収合併

■NTTデータ<9613>、EMEAL地域統括会社「NTT DATA EMEAL」を設立

■ポラリス第三号投資事業有限責任組合、本日上場のAIメカテック<6227>の保有株式を一部売却 出資比率は75.19％から29.42％に低下

■東京ソワール<8040>、臨時株主総会における新株予約権無償割当の議案を取り下げ フリージア・マクロス<6343>等による買収防衛策に規定する手続き違反は認められないと判断

■アジアインベストメントファンド、東京機械製作所<6335>に追加出資し出資比率11.83％に アジア開発キャピタル<9318>が共同保有者

■ITbookホールディングス<1447>子会社の東京アプリケーションシステム、レディースファッション「Rewde」等を展開する三鈴の全株式をアパテックジャパンに譲渡

■ITbookホールディングス<1447>子会社のGIR、埼玉県を中心に住宅分譲などを手掛ける三愛ホームを買収

■TBグループ<6775>、持ち分法適用会社で病院向けテレビカード等提供のホスピタルネットを割当先として約1.99億円の第三者割当増資を実施

■地域経済活性化支援機構、玉川温泉等への再生支援を完了 保有株の取得請求権を行使し全債権の弁済を受領

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》