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7/30の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:24JST 7/30
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（27782.42、+200.76）
・NYダウは上昇（35084.53、+153.60）
・ナスダック総合指数は上昇（14778.26、+15.68）
・SOX指数は上昇（3333.24、+60.80）
・VIX指数は低下（17.70、-0.61）
・米原油先物は上昇（73.62、+1.23）
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・シカゴ日経先物は下落（27755、大阪比-55）
・1ドル109円40-50銭
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の感染拡大
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・有効求人倍率（6月）
・失業率（6月）
・日銀金融政策決定会合議事録公表（2011年1-6月開催分）
・鉱工業生産指数（6月）
・小売売上高（6月）
・百貨店売上高（6月）
・スーパー売上高（6月）
・住宅着工件数（6月）
・AIメカテックが新規上場
・緊急事態宣言に大阪府や神奈川県など追加
・日立<6501>、みずほ<8411>、KDDI<9433>など4-6月決算発表集中日
・独GDP速報値（4-6月）
・台湾GDP（4-6月）
・香港GDP（4-6月）
・ユーロ圏失業率（6月）
・ユーロ圏消費者物価コア指数（7月）
・ユーロ圏GDP速報値（4-6月）
・米雇用コスト指数（4-6月）
・米個人所得（6月）
・米個人消費支出（6月）
・米ミシガン大学消費者態度指数（7月）《ST》
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