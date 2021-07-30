

*08:24JST 7/30

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（27782.42、+200.76）

・NYダウは上昇（35084.53、+153.60）

・ナスダック総合指数は上昇（14778.26、+15.68）

・SOX指数は上昇（3333.24、+60.80）

・VIX指数は低下（17.70、-0.61）

・米原油先物は上昇（73.62、+1.23）

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・シカゴ日経先物は下落（27755、大阪比-55）

・1ドル109円40-50銭

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の感染拡大

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・有効求人倍率（6月）

・失業率（6月）

・日銀金融政策決定会合議事録公表（2011年1-6月開催分）

・鉱工業生産指数（6月）

・小売売上高（6月）

・百貨店売上高（6月）

・スーパー売上高（6月）

・住宅着工件数（6月）

・AIメカテックが新規上場

・緊急事態宣言に大阪府や神奈川県など追加

・日立<6501>、みずほ<8411>、KDDI<9433>など4-6月決算発表集中日

・独GDP速報値（4-6月）

・台湾GDP（4-6月）

・香港GDP（4-6月）

・ユーロ圏失業率（6月）

・ユーロ圏消費者物価コア指数（7月）

・ユーロ圏GDP速報値（4-6月）

・米雇用コスト指数（4-6月）

・米個人所得（6月）

・米個人消費支出（6月）

・米ミシガン大学消費者態度指数（7月）《ST》