

*08:39JST 7/28

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（27970.22、+136.93）

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（35058.52、-85.79）

・ナスダック総合指数は下落（14660.58、-180.14）

・シカゴ日経先物は下落（27590、大阪比-320）

・1ドル109円70-80銭

・SOX指数は下落（3215.97、-60.95）

・VIX指数は上昇（19.36、+1.78）

・米原油先物は下落（71.65、-0.26）

・コロナ変異種の感染拡大

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・日銀金融政策決定会合における主な意見（7月15・16日分）

・景気動向指数（5月）

・国債買いオペ

・清田日本取引所グループCEOが記者会見

・ブレインズテクノロジーが新規上場

・日産自<7201>など決算発表

・米卸売在庫（6月）

・米MBA住宅ローン申請件数

・米連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表

・米FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見

・フェイスブックなど決算発表《ST》