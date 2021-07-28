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7/28の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:39JST 7/28
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（27970.22、+136.93）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・NYダウは下落（35058.52、-85.79）
・ナスダック総合指数は下落（14660.58、-180.14）
・シカゴ日経先物は下落（27590、大阪比-320）
・1ドル109円70-80銭
・SOX指数は下落（3215.97、-60.95）
・VIX指数は上昇（19.36、+1.78）
・米原油先物は下落（71.65、-0.26）
・コロナ変異種の感染拡大
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・日銀金融政策決定会合における主な意見（7月15・16日分）
・景気動向指数（5月）
・国債買いオペ
・清田日本取引所グループCEOが記者会見
・ブレインズテクノロジーが新規上場
・日産自<7201>など決算発表
・米卸売在庫（6月）
・米MBA住宅ローン申請件数
・米連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表
・米FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見
・フェイスブックなど決算発表《ST》
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