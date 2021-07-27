関連記事
住友金属鉱山を対象とするコール型eワラントが上昇率上位にランクイン（27日10:00時点のeワラント取引動向）
記事提供元：フィスコ
*10:22JST 住友金属鉱山を対象とするコール型eワラントが上昇率上位にランクイン（27日10:00時点のeワラント取引動向）
新規買いは原資産の株価下落が目立つ楽天グループ<4755>コール314回 8月 1,250円を逆張りで買う動きなどが見られる。
手仕舞い売りとしては日東電工<6988>コール161回 8月 8,600円、マツダ<7261>コール103回 8月 1,100円、ビットコイン2021年8月 プラス5倍トラッカー2回 8月 32,000米ドル、ビットコイン2021年8月 マイナス3倍トラッカー1回 8月 35,000米ドル、ビットコイン2021年8月 プラス5倍トラッカー1回 8月 13,000米ドルなどが見られる。
上昇率上位は楽天グループプット197回 8月 1,250円（+64.7%）、楽天グループプット196回 8月 1,050円（+58.9%）、楽天グループプット195回 8月 850円（+58.8%）、住友金属鉱山<5713>コール269回 8月 6,450円（+50.0%）、住友金属鉱山コール268回 8月 5,700円（+44.4%）などとなっている。
（eワラント証券）《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- NYの視点：FOMCハト派姿勢を若干後退も慎重姿勢維持 7/29 07:31
- （中国）上海総合指数は0.75％安でスタート、成長予想の下方修正などが足かせ 7/28 10:57
- 日本製鉄に順張りのコール買いが目立つ（28日10:01時点のeワラント取引動向） 7/28 10:25
- コラム【新潮流2.0】：バブル（マネックス証券チーフ・ストラテジスト広木隆） 7/28 09:22
- NYの視点：米7月消費者信頼感指数コロナ前の水準回復、雇用への強い自信が後押し 7/28 07:31