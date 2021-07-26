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Eワラント：売れ筋・値上がりランキング（大引け）

2021年7月26日 15:52

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記事提供元：フィスコ


*15:52JST Eワラント：売れ筋・値上がりランキング（大引け）
■eワラント売れ筋トップ10（2021/7/26 15:30現在）

順位　銘柄名(権利行使価格)　前日比　レバレッジ　販売価格
1 ビットコイン2021年8月 マイナス3倍トラッカー (35,000米ドル) -39.34% -3.51 4.02円
2 ビットコイン2021年8月 プラス5倍トラッカー(32,000米ドル) +57.45% 2.00 11.46円
3 ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年 トラッカー(1米ドル) +22.66% 1.00 43.68円
4 日東電工 コール(8,600円) -11.63% 10.88 1.22円
5 イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年 トラッカー(1米ドル) +24.02% 1.00 53.30円
6 マツダ コール (1,100円) -29.59% 10.46 1.35円
7 日経平均 プット(20,000円) -22.92% -9.22 0.42円
8 日本製鉄 コール (2,350円) -17.24% 13.24 0.29円
9 ソフトバンクグループ コール(8,200円) -33.55% 6.90 1.08円
10 イーサリアム2021年8月 プラス5倍トラッカー(2,050米ドル) +89.08% 2.45 11.47円

■eワラント値上がりトップ10（2021/7/26 15:30現在）

順位　銘柄名(権利行使価格)　前日比　レバレッジ　原資産騰落率（前日比）
1 ビットコイン2021年8月 プラス5倍トラッカー (38,500米ドル) +118.32% 2.95 +22.49%
2 イーサリアム2021年8月 プラス5倍トラッカー (2,050米ドル) +88.91% 2.45 +23.69%
3 フェイスブック コール (380米ドル) +69.66% 9.92 +7.67%
4 フェイスブック コール (430米ドル) +57.58% 12.31 +7.67%
5 ビットコイン2021年8月 プラス5倍トラッカー(32,000米ドル) +57.16% 2.00 +22.49%
6 フェイスブック コール(330米ドル) +54.72% 6.44 +7.67%
7 アルファベット コール(2,800米ドル) +44.00% 10.42 +5.38%
8 アルファベット コール(2,400米ドル) +33.44% 6.07 +5.38%
9 アルファベット コール(3,200米ドル) +32.14% 14.11 +5.38%
10 東レ コール (725円) +25.00% 9.05 +4.54%
注：eワラントについて、前日23：50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較
（出所：Eワラント証券ウェブサイト）《FA》

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