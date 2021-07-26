今村証券　大幅反発、第1四半期決算の速報値をポジティブ視／新興市場スナップショット



*12:57JST <7175> 今村証券 1924 +68

大幅反発。22年3月期第1四半期（21年4-6月）の営業利益が速報値で前年同期比88.7％増の5.11億円になったと発表している。株券受入手数料は減少したが、債券及び受益証券の受入手数料が増加し、利益が拡大した。通期予想は開示していないが、21年3月期の営業利益（18.70億円）に対する比率は27.3％に達しており、第1四半期の好業績が評価されているようだ。《TY》