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21日の日本国債市場概況：債券先物は152円40銭で終了
記事提供元：フィスコ
*17:47JST 21日の日本国債市場概況：債券先物は152円40銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年9月限
寄付152円47銭 高値152円49銭 安値152円40銭 引け152円40銭
売買高総計21468枚
2年 426回 -0.135％
5年 148回 -0.135％
10年 363回 0.005％
20年 177回 0.395％
債券先物9月限は、152円47銭で取引を開始。前日NY市場での米株反発・長期金利上昇を受けたほか、高値警戒感も広がって売りが優勢になり、152円49銭から152円40銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は0.20％、10年債は1.25％、30年債は1.91％近辺で推移。
債券利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.40％、英国債は0.58％、オーストラリア10年債は1.15％、NZ10年債は1.66％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・特になし《KK》
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