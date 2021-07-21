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ビープラッツ　大幅に続伸、トヨタファイナンスのサブスクプラットフォームが「Bplats」採択／新興市場スナップショット

2021年7月21日 09:45

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記事提供元：フィスコ


*09:45JST <4381> ビープラッツ 1966 +175
大幅に続伸。トヨタ自動車<7203>傘下のトヨタファイナンス（名古屋市）が展開する「TFC SubscMall」にサブスクリプション統合プラットフォーム「Bplats」が採択されたと発表している。TFC SubscMallはカー用品やサービスを月々定額で利用できるサブスクリプションプラットフォーム。マーケットプレイスの開設や店舗とオンラインを融合した顧客接点創出などのビジネスモデル実現でBplatsを活用できるという。《FA》

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