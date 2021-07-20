

*10:44JST 出来高変化率ランキング（9時台）～KOA、TBグループなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [7月20日 9:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<6775>* TBグループ 3893200 646360 502.33% 14.48%

<6999>* KOA 719000 151400 374.9% 3.6%

<2556>* One東証REIT 12840 3306 288.38% -1%

<8070>* 東京産 2485500 906760 174.11% 1.1%

<2633>* NFS&P500ヘッジ無 65750 25806 154.79% -1.14%

<4435>* カオナビ 43200 20160 114.29% 4.7%

<1343>* REITETF 388660 202812 91.64% -0.78%

<2039>* 原油ベア 35293 18900 86.74% 4.78%

<3459>* サムティレジ 2108 1156.8 82.23% -1.23%

<7751>* キヤノン 5992000 3543520 69.1% 6.9%

<6632>* JVCKW 8672600 5609920 54.59% -8.21%

<7611>* ハイデ日高 134400 95480 40.76% -0.55%

<3782>* DDS 196200 141040 39.11% 0%

<2971>* エスコンJPN 1441 1059.4 36.02% -0.85%

<6027>* 弁護士コム 74900 55920 33.94% 4.06%

<6063>* EAJ 44800 33640 33.17% 6.04%

<2568>* 上場NSQ 98360 78334 25.56% -0.61%

<1345>* 上場Jリート 23000 19780 16.28% -0.92%

<2929>* ファーマフーズ 2347700 2045920 14.75% -1.19%

<8746>* 第一商品 553100 485060 14.03% -4.19%

<1546>* NYダウ30 22615 19923.6 13.51% -1.61%

<1655>* iS500米 152782 144682.4 5.6% -1.03%

<9902>* 日伝 17900 17040 5.05% -0.32%

<7047>* ポート 75600 73620 2.69% 4.49%

<4331>* T&Gニーズ 90800 89120 1.89% -3.21%

<2040>* NYダウブル 5901 5900.2 0.01% -2.28%

<2559>* MXS世界 8008 8932.4 -10.35% -1.16%

<1330>* 上場225 37100 41640 -10.9% -0.77%

<8714>* 池田泉州 824300 939700 -12.28% 0%

<3197>* すかいらーく 1149400 1323620 -13.16% -2.03%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》