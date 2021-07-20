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出来高変化率ランキング（9時台）～KOA、TBグループなどがランクイン

2021年7月20日 10:44

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記事提供元：フィスコ


*10:44JST 出来高変化率ランキング（9時台）～KOA、TBグループなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月20日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<6775>* TBグループ　　　 3893200 　646360　 502.33% 14.48%
<6999>* KOA　　　　　　　719000 　151400　 374.9% 3.6%
<2556>* One東証REIT　12840 　3306　 288.38% -1%
<8070>* 東京産　　　　　　　2485500 　906760　 174.11% 1.1%
<2633>* NFS&P500ヘッジ無　　65750 　25806　 154.79% -1.14%
<4435>* カオナビ　　　　　　43200 　20160　 114.29% 4.7%
<1343>* REITETF　　　388660 　202812　 91.64% -0.78%
<2039>* 原油ベア　　　　　　35293 　18900　 86.74% 4.78%
<3459>* サムティレジ　　　　2108 　1156.8　 82.23% -1.23%
<7751>* キヤノン　　　　　　5992000 　3543520　 69.1% 6.9%
<6632>* JVCKW　　　　　8672600 　5609920　 54.59% -8.21%
<7611>* ハイデ日高　　　　　134400 　95480　 40.76% -0.55%
<3782>* DDS　　　　　　　196200 　141040　 39.11% 0%
<2971>* エスコンJPN　　　1441 　1059.4　 36.02% -0.85%
<6027>* 弁護士コム　　　　　74900 　55920　 33.94% 4.06%
<6063>* EAJ　　　　　　　44800 　33640　 33.17% 6.04%
<2568>* 上場NSQ　　　　　98360 　78334　 25.56% -0.61%
<1345>* 上場Jリート　　　　23000 　19780　 16.28% -0.92%
<2929>* ファーマフーズ　　　2347700 　2045920　 14.75% -1.19%
<8746>* 第一商品　　　　　　553100 　485060　 14.03% -4.19%
<1546>* NYダウ30　　　　22615 　19923.6　 13.51% -1.61%
<1655>* iS500米　　　　152782 　144682.4　 5.6% -1.03%
<9902>* 日伝　　　　　　　　17900 　17040　 5.05% -0.32%
<7047>* ポート　　　　　　　75600 　73620　 2.69% 4.49%
<4331>* T&Gニーズ　　　　90800 　89120　 1.89% -3.21%
<2040>* NYダウブル　　　　5901 　5900.2　 0.01% -2.28%
<2559>* MXS世界　　　　　8008 　8932.4　 -10.35% -1.16%
<1330>* 上場225　　　　　37100 　41640　 -10.9% -0.77%
<8714>* 池田泉州　　　　　　824300 　939700　 -12.28% 0%
<3197>* すかいらーく　　　　1149400 　1323620　 -13.16% -2.03%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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