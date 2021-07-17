

*14:30JST 豪ドル週間見通し：底堅い展開か、豪準備銀行理事会議事要旨が手掛かり材料に

■下落、ウイルス感染再拡大が懸念される

今週の豪ドル・円は下落。国内の新型コロナウイルスの1日当たり感染者数が増加し、シドニーで実施している都市封鎖（ロックダウン）が2週間延長されたことから、リスク回避的な豪ドル売り・円買いが優勢になった。米ドル・円相場が円高方向に振れたことも

対円レートの下落につながった。取引レンジ：81円35銭-82円82銭。

■底堅い展開か、豪準備銀行理事会議事要旨が手掛かり材料に

来週の豪ドル・円は底堅い展開か。7月20日に豪準備銀行（中央銀行）7月理事会議事要旨が発表される。債券買い入れプログラムは11月中旬まで延長も、購入ペースの減額が決定されており、議事要旨で金融緩和縮小の道筋が提示されていた場合、リスク選好的な豪ドル買いは強まる可能性がある。

○発表予定の豪主要経済指標・注目イベント

・20日：豪準備銀行7月理事会議事要旨

・21日：6月小売売上高速報値（5月：前月比+0.4％）

予想レンジ：80円50銭-82円50銭《FA》