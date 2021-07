USJ×アニメ「鬼滅の刃」の初コラボ、“無限列車”に乗り込むVRジェットコースターやオリジナルグッズ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(以下:USJ)では、アニメ「鬼滅の刃」とのコラボレーションイベントを、2021年9月17日(金)から2022年2月13日(日)までの期間で開催する。

■USJ×アニメ「鬼滅の刃」の初コラボが実現

劇場版アニメーション『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が日本歴代興行収入第1位(2021年現在)、2020年の年間興行収入世界第1位という驚異的な記録を叩き出すなど、原作漫画からアニメーションまで、社会現象となるほどの人気を獲得している「鬼滅の刃」。

■「鬼滅の刃 XRライド」

初のコラボレーションなる今回は、USJならではのスケールとクオリティで「鬼滅の刃」の世界を表現した「鬼滅の刃 XRライド」が登場。VR技術により360度広がる作品世界、疾走するコースターで感じる重力や風、そして、ここだけのオリジナル・ストーリーが楽しめる新ライドアトラクションだ。

猛スピードで目的地へと進む列車「無限列車」となった「XRライド」に乗り込んだゲストは、十二鬼月・下弦の壱 魘夢からゲストを守るべく立ち向かう主人公・竈門炭治郎、我妻善逸、嘴平伊之助、十二鬼月・上弦の参 猗窩座と対峙する炎柱・煉獄杏寿郎が繰り広げる死闘を目の前で目撃。彼らが繰り出す“呼吸”や“血鬼術”を、VRによる圧倒的な臨場感と共に全身で体感出来るという。

■「鬼滅の刃×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」

また、人気のライド・アトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」にも、「鬼滅の刃」の2種類のオリジナルストーリーが楽しめる“ストーリー・コースター”が登場。9月17日(金)から11月7日(日)までの第1弾は、ゲストの耳元で炭治郎や煉獄がライド体験に驚き楽しむコミカルな会話が展開。シートヘッド部のスピーカーから流れるオリジナル・ストーリーやBGMを通して、「鬼滅の刃 XRライド」とは一味違うライド体験が楽しめる。

■「鬼殺隊特別訓練ラリー」

鬼殺隊士を目指す見習いの1人となり、自分の“呼吸”を見つけるため、パーク内で様々な特別訓練に参加する「鬼殺隊特別訓練ラリー」も同時開催。見事に最終訓練を乗り越えることが出来れば、自分にあった呼吸を見極める鬼殺隊士の証がプレゼントされる。2つのライドアトラクションと併せて、この時期だけの特別なラリーもチェックしてみてほしい。

■パークオリジナルのフード&グッズも

このほか、作品の世界観をより一層楽しめるようなパークオリジナルのフード&グッズも展開予定となっている。

■開催概要

USJ×アニメ「鬼滅の刃」 コラボレーションイベント

開催期間:2021年9月17日(金)〜2022年2月13日(日)

住所:大阪府大阪市此花区桜島2-1-33

■「鬼滅の刃 XRライド」

期間:2021年9月17日(金)〜2022年2月13日(日)

アトラクション形式:コースター(XRライド)

場所:スペース・ファンタジー・ザ・ライド

■「鬼滅の刃×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」

期間:2021年9月17日(金)~2022年2月13日(日)

・第1弾 9月17日(金)~11月7日(日)

・第2弾 11月8日(月)~2022年2月13日(日)

アトラクション形式:ストーリー・コースター

場所:「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」、「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~バックドロップ~」

■「鬼殺隊特別訓練ラリー」

期間:2021年9月17日(金)~2022年2月13日(日)

イベント形式:体験型ラリー

冊子販売場所:スペース・ファンタジー・ステーション前モバイルカートなど

価格:1,200円(冊子、腕章付)

※販売場所は、都合により変更になる場合あり。

<ユニバーサル・エクスプレス・パス>

発売日:2021年8月18日(水)

券種・価格:

・「ユニバーサル・エクスプレス・パス 7 ~ライド・セレクション~」10,800円~19,800円

・「ユニバーサル・エクスプレス・パス 7 ~ライド&ショー・セレクション~」10,800円~19,800円

・「ユニバーサル・エクスプレス・パス 4 ~ライド・セレクション~」7,800円~14,800円

・「ユニバーサル・エクスプレス・パス 4 ~バックドロップ~」7,800円~14,800円

・「ユニバーサル・エクスプレス・パス ~プレミアム~」20,500円~33,500円

※販売箇所・方法などの詳細、公式WEBサイト(https://www.usj.co.jp/)より。

※価格は、予告なく変更になる場合あり。

※「煉」は「火+東」が正しい表記となる。

