

*15:38JST 東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ

鉱業が下落率トップ。そのほか陸運業、その他 金融業、電力・ガス業、精密機器なども下落。一方、鉄鋼が上昇率トップ。そのほかは上昇なし。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉄鋼 ／ 423.92 ／ 0.96

2. 水産・農林業 ／ 480.16 ／ -0.31

3. 海運業 ／ 566.39 ／ -0.35

4. 空運業 ／ 203.93 ／ -0.59

5. その他製品 ／ 3,760.97 ／ -0.62

6. 石油・石炭製品 ／ 1,032.1 ／ -0.67

7. 不動産業 ／ 1,489.45 ／ -0.72

8. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,815.68 ／ -0.83

9. 保険業 ／ 993.73 ／ -0.88

10. 小売業 ／ 1,410.88 ／ -0.91

11. 卸売業 ／ 1,799.7 ／ -0.93

12. 非鉄金属 ／ 979.7 ／ -0.97

13. 情報・通信業 ／ 4,877.63 ／ -0.97

14. 建設業 ／ 1,171.65 ／ -0.99

15. 銀行業 ／ 139.81 ／ -1.03

16. 輸送用機器 ／ 3,327.34 ／ -1.07

17. 食料品 ／ 1,695.71 ／ -1.07

18. パルプ・紙 ／ 533.25 ／ -1.13

19. 化学工業 ／ 2,292.67 ／ -1.15

20. ガラス・土石製品 ／ 1,114.87 ／ -1.16

21. 機械 ／ 2,215.34 ／ -1.31

22. 電気機器 ／ 3,661.38 ／ -1.38

23. 証券業 ／ 373.29 ／ -1.39

24. 繊維業 ／ 585.19 ／ -1.41

25. サービス業 ／ 2,868.96 ／ -1.44

26. ゴム製品 ／ 3,377.16 ／ -1.48

27. 医薬品 ／ 3,140.06 ／ -1.60

28. 金属製品 ／ 1,367.99 ／ -1.60

29. 精密機器 ／ 10,015.99 ／ -1.65

30. 電力・ガス業 ／ 360.31 ／ -1.80

31. その他金融業 ／ 688.83 ／ -1.90

32. 陸運業 ／ 1,967.8 ／ -1.90

33. 鉱業 ／ 236.58 ／ -2.43《FA》