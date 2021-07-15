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東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ
*15:38JST 東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ
鉱業が下落率トップ。そのほか陸運業、その他 金融業、電力・ガス業、精密機器なども下落。一方、鉄鋼が上昇率トップ。そのほかは上昇なし。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 鉄鋼 ／ 423.92 ／ 0.96
2. 水産・農林業 ／ 480.16 ／ -0.31
3. 海運業 ／ 566.39 ／ -0.35
4. 空運業 ／ 203.93 ／ -0.59
5. その他製品 ／ 3,760.97 ／ -0.62
6. 石油・石炭製品 ／ 1,032.1 ／ -0.67
7. 不動産業 ／ 1,489.45 ／ -0.72
8. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,815.68 ／ -0.83
9. 保険業 ／ 993.73 ／ -0.88
10. 小売業 ／ 1,410.88 ／ -0.91
11. 卸売業 ／ 1,799.7 ／ -0.93
12. 非鉄金属 ／ 979.7 ／ -0.97
13. 情報・通信業 ／ 4,877.63 ／ -0.97
14. 建設業 ／ 1,171.65 ／ -0.99
15. 銀行業 ／ 139.81 ／ -1.03
16. 輸送用機器 ／ 3,327.34 ／ -1.07
17. 食料品 ／ 1,695.71 ／ -1.07
18. パルプ・紙 ／ 533.25 ／ -1.13
19. 化学工業 ／ 2,292.67 ／ -1.15
20. ガラス・土石製品 ／ 1,114.87 ／ -1.16
21. 機械 ／ 2,215.34 ／ -1.31
22. 電気機器 ／ 3,661.38 ／ -1.38
23. 証券業 ／ 373.29 ／ -1.39
24. 繊維業 ／ 585.19 ／ -1.41
25. サービス業 ／ 2,868.96 ／ -1.44
26. ゴム製品 ／ 3,377.16 ／ -1.48
27. 医薬品 ／ 3,140.06 ／ -1.60
28. 金属製品 ／ 1,367.99 ／ -1.60
29. 精密機器 ／ 10,015.99 ／ -1.65
30. 電力・ガス業 ／ 360.31 ／ -1.80
31. その他金融業 ／ 688.83 ／ -1.90
32. 陸運業 ／ 1,967.8 ／ -1.90
33. 鉱業 ／ 236.58 ／ -2.43《FA》
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