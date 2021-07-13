ＧＭＯーＦＧ　大幅続伸、国内証券が投資評価「1」で新規カバレッジ開始／新興市場スナップショット



*13:17JST <4051> ＧＭＯーＦＧ 21610 +1830

大幅続伸。SMBC日興証券が新規に投資評価「1」、目標株価2万4800円でカバレッジを開始している。同証券は「成長余地の大きい対面キャッシュレス決済のプラットフォーマー」と評価した上で、「市場の成長と戦略的な取り組みで今後の拡大余地が大きい。短期、長期ともに業績は拡大しやすい」との見方を示している。目標株価は前日終値（1万9780円）を大きく上回っており、投資家の買い意欲を刺激しているようだ。《TY》