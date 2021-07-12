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NY外為：リスクオフ、新型コロナウイルスデルタ株感染の流行を懸念
記事提供元：フィスコ
*22:21JST NY外為：リスクオフ、新型コロナウイルスデルタ株感染の流行を懸念
NY外為市場では世界の新型コロナ流行再燃が懸念され、リスク回避の動きが優勢となった。ダウ先物は90ドル安。米国債相場は上昇し10年債利回りは1.34％まで低下した。
ドル・円は110円20銭付近から110円10銭まで下落。ユーロ・円は130円45銭まで下落し日中安値を更新後も安値圏でもみ合った。100日移動平均水準の131円12銭がレジスタンスとなっている。ポンド円は152円46銭から152円70銭の安値圏でもみ合い。《KY》
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