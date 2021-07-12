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Qualcomm、Snapdragon Insiders向けのスマホ発表
headless 曰く、 Qualcomm は 8 日、Snapdragon Insiders 初のスマートフォン Smartphone for Snapdragon Insiders (EXP21) を発表した(Qualcomm のニュース記事、 製品情報、 The Verge の記事、 動画)。
3 月に発表された Snapdragon Insiders は Snapdragon 愛好者のためのコミュニティ。ASUS 製の EXP21 は Snapdragon 888 5G Mobile Platform に 6.78 インチ (2448 × 1080 ピクセル) 144Hz/1ms の Samsung 製 AMOLED ディスプレイを搭載し、リアカメラはトリプルカメラ (メイン: Sony IMX686 64MP / 超広角: Sony IMX364 12MP / 望遠: 8MP) で、フロントカメラ 24MP、RAM 16 GB、ストレージ 512 GB、Android 11といったスペックだ。本体サイズは 173.15 mm × 77.25 mm × 9.55 mm、重量 210 g、バッテリー容量は 4,000 mAh。デュアル Nano SIM スロットを搭載し、5G でのデュアル待ち受けが可能だ。
今後数週間のうちに事前予約受付を開始する予定で、価格は 1,499 ドル。この価格は最高のコンポーネントを使用していることに加え、市価 299 ドルの Master & Dynamic 製ワイヤレスイヤフォンや 50 ドルの Quick Charge 5 アダプターなどが同梱されることを反映したものだという。
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※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
関連キーワードAndroid、Samsung、Snapdragon、Qualcomm、ASUS、AMO、Android 11
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