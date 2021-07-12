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出来高変化率ランキング（13時台）～リボミック、太洋工業などがランクイン

2021年7月12日 13:50

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記事提供元：フィスコ


*13:50JST 出来高変化率ランキング（13時台）～リボミック、太洋工業などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[7月12日　13:28　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<6172> メタップス　　　　 　5035900 　65620　 7574.34% 21.89%
<4591>* リボミック　　　　 　1989700 　146040　 1262.43% 11.46%
<6629> テクノHR　　　　 　2840800 　670300　 323.81% 12.22%
<7638> NEWART　　　 　127900 　33220　 285.01% 5.78%
<4824> メディアシーク　　 　196600 　55160　 256.42% 3.51%
<5957> 日東精工 　176900 　49900　 254.51% 5.91%
<7818> トランザクショ　　 　223600 　65520　 241.27% -1.04%
<4992> 北興化　　　　　　 　310000 　91940　 237.18% 16.22%
<6663>* 太洋工業　　　　　 　82700 　25000　 230.80% 5.76%
<7928> 旭化学　　　　　　 　436800 　134420　 224.95% 5.43%
<9928> ミロク情報　　　　 　461400 　148560　 210.58% 4.48%
<8095> アステナHD 　2749000 　938300　 192.98% -6.71%
<2497> UNITED　　　 　203800 　71340　 185.67% 5.64%
<3048> ビックカメラ　　　 　1883700 　660400　 185.24% 4.89%
<1580> ２２５インバー　 　125990 　44480　 183.25% -2.02%
<3168>* 黒谷　　　　　　　 　144500 　53600　 169.59% 3.95%
<3751>* 日本アG　　　　　 　196900 　75780　 159.83% 0%
<6289> 技研製作所　 　176700 　68240　 158.94% 3.58%
<8185> チヨダ　　　　　　 　163000 　63420　 157.02% 3.26%
<6866> 日置電　　　　　　 　80700 　31580　 155.54% 10.92%
<6506> 安川電　　　　　　 　4109200 　1611560　 154.98% 5.36%
<6668> プラズマ　　　　　 　170000 　68620　 147.74% -4.3%
<6961> エンプラス　　　　 　76200 　30820　 147.24% -0.43%
<4318> クイック　　　　　 　600100 　245660　 144.28% 0.5%
<4517>* ビオフェル　　　　 　30600 　12800　 139.06% 2.01%
<1911> 住友林　　　　　　 　8749800 　3700920　 136.42% 2.32%
<4198>* J−テンダ　　　　 　81600 　34640　 135.57% 7.24%
<1515> 日鉄鉱　　　　　　 　51400 　22340　 130.08% 4.96%
<6699>* ダイヤHD　　　　 　231100 　101960　 126.66% 1.08%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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