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出来高変化率ランキング（13時台）～リボミック、太洋工業などがランクイン
*13:50JST 出来高変化率ランキング（13時台）～リボミック、太洋工業などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月12日 13:28 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<6172> メタップス 5035900 65620 7574.34% 21.89%
<4591>* リボミック 1989700 146040 1262.43% 11.46%
<6629> テクノHR 2840800 670300 323.81% 12.22%
<7638> NEWART 127900 33220 285.01% 5.78%
<4824> メディアシーク 196600 55160 256.42% 3.51%
<5957> 日東精工 176900 49900 254.51% 5.91%
<7818> トランザクショ 223600 65520 241.27% -1.04%
<4992> 北興化 310000 91940 237.18% 16.22%
<6663>* 太洋工業 82700 25000 230.80% 5.76%
<7928> 旭化学 436800 134420 224.95% 5.43%
<9928> ミロク情報 461400 148560 210.58% 4.48%
<8095> アステナHD 2749000 938300 192.98% -6.71%
<2497> UNITED 203800 71340 185.67% 5.64%
<3048> ビックカメラ 1883700 660400 185.24% 4.89%
<1580> ２２５インバー 125990 44480 183.25% -2.02%
<3168>* 黒谷 144500 53600 169.59% 3.95%
<3751>* 日本アG 196900 75780 159.83% 0%
<6289> 技研製作所 176700 68240 158.94% 3.58%
<8185> チヨダ 163000 63420 157.02% 3.26%
<6866> 日置電 80700 31580 155.54% 10.92%
<6506> 安川電 4109200 1611560 154.98% 5.36%
<6668> プラズマ 170000 68620 147.74% -4.3%
<6961> エンプラス 76200 30820 147.24% -0.43%
<4318> クイック 600100 245660 144.28% 0.5%
<4517>* ビオフェル 30600 12800 139.06% 2.01%
<1911> 住友林 8749800 3700920 136.42% 2.32%
<4198>* J−テンダ 81600 34640 135.57% 7.24%
<1515> 日鉄鉱 51400 22340 130.08% 4.96%
<6699>* ダイヤHD 231100 101960 126.66% 1.08%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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