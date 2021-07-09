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【M&A速報：2021/07/09（1）】メタップス、持ち分法適用関連会社pringの株式譲渡に関する報道にコメント

2021年7月9日 12:08

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記事提供元：フィスコ


*12:08JST 【M&A速報：2021/07/09（1）】メタップス、持ち分法適用関連会社pringの株式譲渡に関する報道にコメント
■メタップス<6172>、持ち分法適用関連会社pringの株式譲渡に関する報道にコメント

■新卒の能力・ポテンシャルを可視化するSaaS「Worksamples」提供のHRport、HIRAC FUNDから資金調達を実施

■大塚製薬の米子会社ファーマバイト社、女性の泌尿器系健康分野に特化した製品開発の米ユコラ社を買収

■VRリハビリテーション機器提供のmediVR、シリーズBで5億円の資金調達を実施

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》

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