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【M&A速報：2021/07/09（1）】メタップス、持ち分法適用関連会社pringの株式譲渡に関する報道にコメント
記事提供元：フィスコ
*12:08JST 【M&A速報：2021/07/09（1）】メタップス、持ち分法適用関連会社pringの株式譲渡に関する報道にコメント
■メタップス<6172>、持ち分法適用関連会社pringの株式譲渡に関する報道にコメント
■新卒の能力・ポテンシャルを可視化するSaaS「Worksamples」提供のHRport、HIRAC FUNDから資金調達を実施
■大塚製薬の米子会社ファーマバイト社、女性の泌尿器系健康分野に特化した製品開発の米ユコラ社を買収
■VRリハビリテーション機器提供のmediVR、シリーズBで5億円の資金調達を実施
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》
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