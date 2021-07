BiSHの最新アルバム『GOiNG TO DESTRUCTiON』アニメやドラマ主題歌含む全14曲

BiSHの最新アルバムCD『GOiNG TO DESTRUCTiON』が、2021年8月4日(水)に発売。

■BiSHの最新アルバム『GOiNG TO DESTRUCTiON』全14曲で

2021年は、新曲のリリースに加え、全国ライブツアーの実施、「モンスターバッシュ」「ロック・イン・ジャパン・フェスティバル 2021」など大型フェスへの参加など、精力的な活動を続けるBiSH。GU(ジーユー)とのコラボレーションコレクションの発売でも話題を呼んだ。

■アニメやドラマOP含む全14曲を収録、メンバー作詞楽曲も

そんなBiSHの最新アルバム『GOiNG TO DESTRUCTiON』は、BiSHのメジャー4作目となるアルバム作品。

CDには、アニメ『ゴジラ S.P <シンギュラポイント>』『キングダム』のオープニングテーマ「 in case...」「STACKiNG」をはじめ、ドラマ『レンアイ漫画家』のオープニングテーマ「ZENSHiN ZENREi」といったタイアップソングを含む全14曲を収録。メンバーのアイナ・ジ・エンドやモモコグミカンパニー、セントチヒロ・チッチ、アユニ・Dらが作詞を手掛けた、要チェックの楽曲も複数ラインナップする。

■初回生産限定盤&DVD盤には「MTV Unplugged」を収録

パッケージは、CD盤、破壊坂、DVD盤、初回生産限定盤の4形態で展開。

初回生産限定盤のBlu-rayおよびDVD盤のDVDには、BiSHが出演したMTVが手掛けるアコースティックライブプログラム「MTV Unplugged」を収録。さらに、初回生産限定盤では、メンバーによる「MTV Unplugged」出演時の裏話満載のオーディオコメンタリーも収録する。

■破壊盤はメンバー直筆サイン入り

また、破壊盤はヒビ割れの特殊加工を施したケースにメンバー直筆サインを入れた、スペシャルな形態。1枚ごとに異なる仕上がりとなっており、それぞれが世界に1枚しかない限定仕様となる。

■詳細

BiSH 4thアルバム『GOiNG TO DESTRUCTiON』

CD発売日:2021年8月4日(水)

価格:初回生産限定盤(CD+Blu-ray+フォトブック) 11,000円、破壊盤(CDのみ) 3,300円、DVD盤(CD+DVD) 6,380円、CD盤 3,300円

※初回生産限定盤は銃で撃たれたような穴が開いている“なんじゃこりゃ~箱”仕様。

※破壊盤はヒビ割れの特殊加工を施したケースに、メンバー1名の直筆サイン入り。ピクチャーレーベル仕様。

<収録内容>



■CD

1. CAN WE STiLL BE??

作詞・松隈ケンタ×JxSxK 、作曲・松隈ケンタ

02. in case...(TVアニメ『ゴジラ S.P <シンギュラポイント>』オープニングテーマ)

作詞・JxSxK、作曲・松隈ケンタ

03. STACKiNG(TVアニメ「キングダム」第2クール オープニングテーマ)

作詞・竜宮寺育、作曲・松隈ケンタ

04. BE READY

作詞・JxSxK、作曲・松隈ケンタ

05. ZENSHiN ZENREi(フジテレビ系「レンアイ漫画家」オープニングテーマ)

作詞・松隈ケンタ×JxSxK、作曲・松隈ケンタ

06. NATURAL BORN LOVERS

作詞・アイナ・ジ・エンド、 作曲・松隈ケンタ

07. I have no idea.

作詞・竜宮寺育、作曲・松隈ケンタ

08. WiTH YOU

作詞・モモコグミカンパニー、作曲・松隈ケンタ

09. 狂う狂う

作曲・セントチヒロ・チッチ、作詞・松隈ケンタ

10. MY WAY

作詞・松隈ケンタ×JxSxK 作曲・松隈ケンタ

11. Beginning, End and Beginning

作詞・アユニ・D 作曲・松隈ケンタ

12. STORY OF DUTY( [Call of Duty:Mobile]タイアップソング)

作詞・アイナ・ジ・エンド 作曲・松隈ケンタ

13. BROKEN

作詞・JxSxK 作曲・井口イチロウ

14. STAR (読売テレビ「ボクとツチノ娘の1ヶ月」主題歌)

作詞・アユニ・D 作曲・松隈ケンタ

■Blu-ray&DVD ※Blu-rayにはメンバー6名によるオーディオコメンタリー収録

MTV Unplugged:BiSH

1.オーケストラ

2.VOMiT SONG

3.I’m waiting for my dawn

4.SMACK baby SMACK

5.DiSTANCE

6.NO SWEET

7.リズム

8.遂に死

9.The Man Who Sold the World

10.FOR HiM

11.HiDE the BLUE

12.スーパーヒーローミュージック

13.BiSH-星が瞬く夜に-