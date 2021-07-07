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BiSHの最新アルバム『GOiNG TO DESTRUCTiON』アニメやドラマ主題歌含む全14曲
BiSHの最新アルバムCD『GOiNG TO DESTRUCTiON』が、2021年8月4日(水)に発売。
■BiSHの最新アルバム『GOiNG TO DESTRUCTiON』全14曲で
2021年は、新曲のリリースに加え、全国ライブツアーの実施、「モンスターバッシュ」「ロック・イン・ジャパン・フェスティバル 2021」など大型フェスへの参加など、精力的な活動を続けるBiSH。GU(ジーユー)とのコラボレーションコレクションの発売でも話題を呼んだ。
■アニメやドラマOP含む全14曲を収録、メンバー作詞楽曲も
そんなBiSHの最新アルバム『GOiNG TO DESTRUCTiON』は、BiSHのメジャー4作目となるアルバム作品。
CDには、アニメ『ゴジラ S.P ＜シンギュラポイント＞』『キングダム』のオープニングテーマ「 in case...」「STACKiNG」をはじめ、ドラマ『レンアイ漫画家』のオープニングテーマ「ZENSHiN ZENREi」といったタイアップソングを含む全14曲を収録。メンバーのアイナ・ジ・エンドやモモコグミカンパニー、セントチヒロ・チッチ、アユニ・Dらが作詞を手掛けた、要チェックの楽曲も複数ラインナップする。
■初回生産限定盤＆DVD盤には「MTV Unplugged」を収録
パッケージは、CD盤、破壊坂、DVD盤、初回生産限定盤の4形態で展開。
初回生産限定盤のBlu-rayおよびDVD盤のDVDには、BiSHが出演したMTVが手掛けるアコースティックライブプログラム「MTV Unplugged」を収録。さらに、初回生産限定盤では、メンバーによる「MTV Unplugged」出演時の裏話満載のオーディオコメンタリーも収録する。
■破壊盤はメンバー直筆サイン入り
また、破壊盤はヒビ割れの特殊加工を施したケースにメンバー直筆サインを入れた、スペシャルな形態。1枚ごとに異なる仕上がりとなっており、それぞれが世界に1枚しかない限定仕様となる。
■詳細
BiSH 4thアルバム『GOiNG TO DESTRUCTiON』
CD発売日：2021年8月4日(水)
価格：初回生産限定盤(CD+Blu-ray＋フォトブック) 11,000円、破壊盤(CDのみ) 3,300円、DVD盤(CD＋DVD) 6,380円、CD盤 3,300円
※初回生産限定盤は銃で撃たれたような穴が開いている“なんじゃこりゃ～箱”仕様。
※破壊盤はヒビ割れの特殊加工を施したケースに、メンバー1名の直筆サイン入り。ピクチャーレーベル仕様。
＜収録内容＞
■CD
1. CAN WE STiLL BE??
作詞・松隈ケンタ×JxSxK 、作曲・松隈ケンタ
02. in case...（TVアニメ『ゴジラ S.P ＜シンギュラポイント＞』オープニングテーマ）
作詞・JxSxK、作曲・松隈ケンタ
03. STACKiNG（TVアニメ「キングダム」第2クール オープニングテーマ）
作詞・竜宮寺育、作曲・松隈ケンタ
04. BE READY
作詞・JxSxK、作曲・松隈ケンタ
05. ZENSHiN ZENREi（フジテレビ系「レンアイ漫画家」オープニングテーマ）
作詞・松隈ケンタ×JxSxK、作曲・松隈ケンタ
06. NATURAL BORN LOVERS
作詞・アイナ・ジ・エンド、 作曲・松隈ケンタ
07. I have no idea.
作詞・竜宮寺育、作曲・松隈ケンタ
08. WiTH YOU
作詞・モモコグミカンパニー、作曲・松隈ケンタ
09. 狂う狂う
作曲・セントチヒロ・チッチ、作詞・松隈ケンタ
10. MY WAY
作詞・松隈ケンタ×JxSxK 作曲・松隈ケンタ
11. Beginning, End and Beginning
作詞・アユニ・D 作曲・松隈ケンタ
12. STORY OF DUTY（ [Call of Duty:Mobile]タイアップソング）
作詞・アイナ・ジ・エンド 作曲・松隈ケンタ
13. BROKEN
作詞・JxSxK 作曲・井口イチロウ
14. STAR (読売テレビ「ボクとツチノ娘の1ヶ月」主題歌)
作詞・アユニ・D 作曲・松隈ケンタ
■Blu-ray＆DVD ※Blu-rayにはメンバー6名によるオーディオコメンタリー収録
MTV Unplugged：BiSH
1.オーケストラ
2.VOMiT SONG
3.I’m waiting for my dawn
4.SMACK baby SMACK
5.DiSTANCE
6.NO SWEET
7.リズム
8.遂に死
9.The Man Who Sold the World
10.FOR HiM
11.HiDE the BLUE
12.スーパーヒーローミュージック
13.BiSH-星が瞬く夜に-
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