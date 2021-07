ロエベの「ハンモック」バッグに“ポジティブなメッセージ入り”新作、本田翼の新ビジュアル公開

ロエベ(LOEWE)は、アイコンバッグ「ハンモック」の2021年秋冬シーズンの新作を発売する。

■ロエベの人気バッグ「ハンモック」からメッセージ入り新作

2016年のデビュー以降、着々をファンを増やし続け、ロエベのバッグコレクションの中で欠かせない存在となった「ハンモック」バッグ。名前の由来となった吊り下げ式のベッドのシンプルな構造に着想を得ており、あらゆるシーンにフィットするたおやかなデザインが特徴だ。

新作のスモールサイズの「ハンモック」には、ソフトホワイトのカーフスキンを使用。アメリカ出身の芸術家であるジョー・ブレイナードの「Happiness is nothing more than a state of mind(幸せなんて、気のもちよう。)」」という言葉が描かれている。

ブレイナードの筆跡を再現したこのメッセージは、ロエベが発信するポジティブなメッセージを意図するものでもあり、パーツをパズルのようにはめ込んで模様を形成する手法“レザー マルケトリー”で施されている。

■本田翼らが登場する新たなキャンペーン

新作「ハンモック」の発売にあわせて、モデル兼俳優の本田翼らが登場する新たなキャンペーンビジュアルも公開。このキャンペーンでは、モデルに起用されている本田翼、夏木マリ、松田詩野らの“幸せ”についてフォーカスしている。

【詳細】

「テキスト ハンモックバッグ スモール」

発売日:2021年7月~

取り扱い:ロエベ ストアおよび公式オンラインストア

価格:356,400円(本田翼着用)