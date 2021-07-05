

*08:39JST 7/5

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28783.28、+76.24）

・NYダウは上昇（34786.35、+152.82）

・ナスダック総合指数は上昇（14639.33、+116.95）

・シカゴ日経先物は上昇（28775、大阪比+15）

・SOX指数は上昇（3315.83、+20.77）

・VIX指数は低下（15.07、-0.41）

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・1ドル111円00-10銭

・米原油先物は下落（75.16、-0.07）

・米国の早期利上げ懸念

・コロナ変異種の相次ぐ出現

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・サービス業PMI（6月）

・日銀「需給ギャップと潜在成長率」

・黒田日銀総裁が支店長会議であいさつ

・日銀「地域経済報告（さくらリポート）」（7月）

・十倉経団連会長が記者会見

・産業革新投資機構が定例記者会見

・中国財新総合PMI（6月）

・ユーロ圏総合PMI（6月）

・米国とコロンビアは休場《ST》