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7/5の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:39JST 7/5
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（28783.28、+76.24）
・NYダウは上昇（34786.35、+152.82）
・ナスダック総合指数は上昇（14639.33、+116.95）
・シカゴ日経先物は上昇（28775、大阪比+15）
・SOX指数は上昇（3315.83、+20.77）
・VIX指数は低下（15.07、-0.41）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・1ドル111円00-10銭
・米原油先物は下落（75.16、-0.07）
・米国の早期利上げ懸念
・コロナ変異種の相次ぐ出現
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・サービス業PMI（6月）
・日銀「需給ギャップと潜在成長率」
・黒田日銀総裁が支店長会議であいさつ
・日銀「地域経済報告（さくらリポート）」（7月）
・十倉経団連会長が記者会見
・産業革新投資機構が定例記者会見
・中国財新総合PMI（6月）
・ユーロ圏総合PMI（6月）
・米国とコロンビアは休場《ST》
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