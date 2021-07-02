

*17:31JST 2日の日本国債市場概況：債券先物は151円92銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年9月限

寄付151円97銭 高値151円97銭 安値151円85銭 引け151円92銭

売買高総計21578枚

2年 426回 -0.120％

5年 147回 -0.120％

10年 363回 0.040％

20年 176回 0.410％

債券先物9月限は、151円97銭で取引を開始。前日NY市場で米長期金利がやや低下したほか、夜間取引が堅調だったことから買いが先行した。その後、日銀の国債買い入れオペの結果がやや弱めで売られたとみられ、151円85銭まで下げた。引けにかけてはワクチン接種の遅れを懸念したといわれる買いが優勢になった。現物債の取引では、2年債、5年債、20年債が買われ、10年債が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は0.25％、10年債は1.45％、30年債は2.05％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.22％、英国債は0.70％、オーストラリア10年債は1.46％、NZ10年債は1.80％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・5月生産者物価指数（前年比予想：+9.6％、4月：+7.6％）

・21:30 米・6月非農業部門雇用者数（予想：+72.0万人、5月：+55.9万人）

・21:30 米・6月失業率（予想：5.6％、5月：5.8％）

・21:30 米・6月平均時給（前年比予想：+3.6％、5月：+2.0％）

・21:30 米・5月貿易収支（予想：-713億ドル、4月：-689億ドル）

・21:30 カナダ・5月貿易収支（予想：+4.4億加ドル、4月：+5.9億加ドル）

・23:00 米・5月製造業受注（前月比予想：+1.6％、4月：-0.6％）

・23:00 米・5月耐久財受注改定値（前月比予想：+2.3％、速報値：+2.3％）《KK》