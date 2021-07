ドクターマーチン×ジャン=ミシェル・バスキア、2つの著名作品を描いた8ホールブーツ＆3ホールシューズ

ドクターマーチン(Dr.Martens)から、ジャン=ミシェル・バスキア作品とのコラボレーションによる新作コレクションが登場。2021年7月3日(土)より、全国のドクターマーチンショップで発売される。

■ドクターマーチン×ジャン=ミシェル・バスキア作品、第2弾コラボ

80年代初頭にニューヨークのアートシーンに彗星のように登場、その人種的・社会政治的・革命的なアートワークをもって、ストリートアーティストとして文化的現象を起こしたジャン=ミシェル・バスキア。2度目のコラボレーションとなる今回は、バスキアの最も有名な2つの作品である「Untitled」(1982)と「Pez Dispenser」(1984)に焦点を当てた2つのシューズとバックパックが展開される。

■定番8ホールブーツ「1460 BASQUIAT 8 EYE BOOT」

ドクターマーチンの定番8ホールボーツをベースにした「1460 BASQUIAT 8 EYE BOOT」には、ブーツ全体とインソールに「Untitled」(1982)を大胆にプリント。アイコニックなバックストラップにはバスキアのシンボルとなったクラウンのモチーフを配置するなど、シューズ全体でバスキアの世界観を楽しめる一足となっている。

また、レザーバックパック「BASQUIAT BACKPACK」でも「Untitled」(1982)にフィーチャー。バッグのフロントポケットを含む前面をキャンバスとしてアート作品をプリントした、インパクト抜群のアイテムに仕上がっている。

■3ホールシューズ「1461 BASQUIAT 3 EYE SHOE」

定番3ホールシューズ「1461 BASQUIAT 3 EYE SHOE」は、バスキアの代名詞の一つとして知られる恐竜アイコン「Pez Dispenser」(1984) をメインモチーフに採用。バックストラップ部分のクラウンモチーフは、鮮烈なイエローのスムースレザーと共にあしらわれている。

■商品情報

DR. MARTENS X BASQUIAT COLLECTION

発売日:2021年7月3日(土)

※公式オンラインショップでは7月3日8:00〜発売。

販売店舗:全国のドクターマーチンショップ、公式オンラインショップ

展開アイテム:

・「1460 BASQUIAT 8 EYE BOOT」UK3-11(約22〜30cm) 28,600円

・「1461 BASQUIAT 3 EYE SHOE」UK3-11(約22〜30cm) 24,200円

・「BASQUIAT BACKPACK」L30.5cm, H39.5cm, D12.5cm 35,200円

© Estate of Jean-Michel Basquiat. Licensed by Artestar, New York

【問い合わせ先】

ドクターマーチン・エアウエア ジャパン

TEL:03-6746-4860